Летающие лыжники выступят на традиционном турнире в Алматы

8 и 9 мая на международном комплексе лыжных трамплинов «Сункар» в Алматы состоится крупный республиканский старт, в котором примут участие ведущие летающие лыжники страны, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Своим мнением о грядущем старте делится вице-президент федерации лыжных видов спорта Андрей Вервейкин.

— Соревнования в честь Дня победы во второй мировой войне проводятся с 1970-х годов прошлого столетия. За награды будут бороться все ведущие спортсмены страны включая Дмитрия Васильева, Илью Мизерных и Сергея Ткаченко. Зрители также смогут наблюдать за соперничеством юных прыгунов среди мальчиков и девочек. В общей сложности в традиционном турнире выступят порядка 100 атлетов из разных регионов Казахстана.

Турнир в честь Дня великой победы станет подготовительным этапом к международным стартам — летним этапам кубка мира.

— Наши летающие лыжники сегодня имеют потенциал к успешным выступлениям на престижных мировых турнирах. Бронза на молодежном чемпионате мира Сергея Ткаченко и победы на юношеской Олимпиаде (Илья Мизерных), а также Всемирной Универсиаде (Данил Васильев) вселяют оптимизм. Думаю, уже в обозримом будущем нашим ребятам вновь удастся достичь исторических достижений. Приглашаем всех алматинцев, а также гостей нашего мегаполиса посетить состязания и стать свидетелями зрелищных выступлений отечественных прыгунов на лыжах с трамплина, — сказал А. Вервейкин.

Ранее известный спортивный функционер в обстоятельной беседе рассказал нашему изданию как изменились казахстанские прыжки на лыжах с трамплина после успеха Ильи Мизерных на юношеской Олимпиаде.