«Летающий лыжник» Данил Васильев прокомментировал свое выступление в квалификации ОИ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялись квалификационные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках Олимпийских игр в Пекине. Казахстанец Данил Васильев прокомментировал свое выступление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Подготовка трамплина хорошая, все сделано по лучшим стандартам. Здесь холодно и ветрено, но не сказал бы, что это сильно мешает. Атмосфера Олимпиады чувствуется. Я готовился к этому, всегда хотел попасть на Игры. Удалось сделать это в 17 лет, работаем. Постараюсь показать свои лучшие прыжки дальше», - сказал Васильев.

Отметим, что первый раунд турнира состоится завтра, 6 февраля.

Ранее сообщалось, что казахстанские атлеты Данил Васильев и Сергей Ткаченко в квалификации по прыжкам с трамплина отобрались в следующий раунд соревнований на Олимпиаде в Пекине.



