+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Летающий лыжник» Данил Васильев прокомментировал свое выступление в квалификации ОИ-2022

5 Февраля 2022 14:55
Поделиться:
«Летающий лыжник» Данил Васильев прокомментировал свое выступление в квалификации ОИ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялись квалификационные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках Олимпийских игр в Пекине. Казахстанец Данил Васильев прокомментировал свое выступление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Первой олимпийской чемпионкой в Пекине стала норвежка Тереза Йохауг
Казахстанские «летающие лыжники» прошли квалификацию на Олимпиаде в Пекине Глава государства провел переговоры с Председателем КНР Олимпиада-2022: расписание выступлений казахстанских спортсменов 5 февраля

«Подготовка трамплина хорошая, все сделано по лучшим стандартам. Здесь холодно и ветрено, но не сказал бы, что это сильно мешает. Атмосфера Олимпиады чувствуется. Я готовился к этому, всегда хотел попасть на Игры. Удалось сделать это в 17 лет, работаем. Постараюсь показать свои лучшие прыжки дальше», - сказал Васильев.

Отметим, что первый раунд турнира состоится завтра, 6 февраля.

Ранее сообщалось, что казахстанские атлеты Данил Васильев и Сергей Ткаченко в квалификации по прыжкам с трамплина отобрались в следующий раунд соревнований на Олимпиаде в Пекине.



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Первой олимпийской чемпионкой в Пекине стала норвежка Тереза Йохауг
Казахстанские «летающие лыжники» прошли квалификацию на Олимпиаде в Пекине
Глава государства провел переговоры с Председателем КНР
Олимпиада-2022: расписание выступлений казахстанских спортсменов 5 февраля
Популярное
1 Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков
2 Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов
3 Участники разграбления аэропорта Алматы пытались сбыть оружие
4 О проверках по недозволенным методам следствия рассказали в МВД РК
5 Ерболат Досаев встретился с инвесторами Международного аэропорта Алматы
6 Касым-Жомарт Токаев посетил церемонию открытия XXIV Зимних Олимпийских игр
Читайте также
Первые комплекты медалей разыграют на Олимпиаде в Пекине
Александр Бублик поборется за выход в финал на турнире в Монпелье
Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков
Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов
Участники разграбления аэропорта Алматы пытались сбыть оружие
О проверках по недозволенным методам следствия рассказали в МВД РК
Ерболат Досаев встретился с инвесторами Международного аэропорта Алматы
Касым-Жомарт Токаев посетил церемонию открытия XXIV Зимних Олимпийских игр
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив