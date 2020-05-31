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Летальный случай от коронавируса зарегистрировали в ЗКО
31 Мая 2020 23:21
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УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области зарегистрирован 1 случай с летальным исходом от КВИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Пациент 1967 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 41 летальный случай.
Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия, Коронавирус,
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