Летальный случай от коронавируса зарегистрировали в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте от коронавируса скончалась пациентка 1945 года рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 38 летальных случаев.