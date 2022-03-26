Летальный случай от коронавируса зафиксирован в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о летальных исходах от подтвержденной коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным Минздрава, за сутки в Казахстане зарегистрирован один умерший от заболевания COVID-19 - в городе Алматы, смертельных исходов от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (при отрицательном ПЦР-тесте) не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, за сутки в РК зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом,

18 казахстанцев заболели ковидной пневмонией.



