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    10:45, 26 Март 2022 | GMT +6

    Летальный случай от коронавируса зафиксирован в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о летальных исходах от подтвержденной коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    По данным Минздрава, за сутки в Казахстане зарегистрирован один умерший от заболевания COVID-19 - в городе Алматы, смертельных исходов от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (при отрицательном ПЦР-тесте) не зафиксировано.

    Как сообщалось ранее, за сутки в РК зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом,

    18 казахстанцев заболели ковидной пневмонией.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы Минздрав РК
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