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    17:32, 09 Март 2022 | GMT +6

    Лестница в стену: нашумевшее в сети видео прокомментировали в аэропорту Костаная

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Ранее в сети появилось видео из костанайского аэропорта после реконструкции, где в кадр попала лестница, упирающаяся в стену. Видео прокомментировали в пресс-службе аэропорта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Пользователей сети видео позабавило. Были даже версии, что это «Новая платформа 9¾» из фильма о Гарри Поттере, а также «Дорога в никуда».



    «Ремонт здания аэропорта не закончен. В связи с этим, некоторые конструктивные решения не доведены до завершения. Дверной проем установлен, на данный момент продолжается реконструкция здания», - прокомментировал видео директор аэропорта Юрий Ким.

    Работы проводятся подрядчиком ТОО «SCS Инжиниринг».

    Теги:
    Регионы Казахстана Костанайская область Аэропорт Видео Общество
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