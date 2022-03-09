Лестница в стену: нашумевшее в сети видео прокомментировали в аэропорту Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Ранее в сети появилось видео из костанайского аэропорта после реконструкции, где в кадр попала лестница, упирающаяся в стену. Видео прокомментировали в пресс-службе аэропорта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователей сети видео позабавило. Были даже версии, что это «Новая платформа 9¾» из фильма о Гарри Поттере, а также «Дорога в никуда».





«Ремонт здания аэропорта не закончен. В связи с этим, некоторые конструктивные решения не доведены до завершения. Дверной проем установлен, на данный момент продолжается реконструкция здания», - прокомментировал видео директор аэропорта Юрий Ким.

Работы проводятся подрядчиком ТОО «SCS Инжиниринг».