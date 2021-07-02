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    21:58, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Лесопосадка горела возле Шахтинска в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В лесопосадке, расположенной вблизи города Шахтинск Карагандинской области произошел пожар. Пламя распространилось на площади 500 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    1 июля в 15:49 поступило сообщение о пожаре в лесопосадке на территории КГУ «Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира» города Шахтинск. Произошло горение деревьев и кустарников на площади 100 квадратных метров и травы на площади 400 квадратных метров на территории лесопосадки.

    «Принятыми мерами пожар ликвидирован в 16:23. К тушению были привлечены силы и средства Департамента по ЧС (9 человек и 2 единицы техники) и Карагандинского лесного хозяйства по охране лесов и животного мира (7 человек и 2 единицы техники). Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС по Карагандинской области.


    Из-за жаркой погоды в Карагандинской области сохраняется высокая опасность пожаров. С начала пожароопасного сезона, который в этом году установлен с 12 апреля по 31 октября, на территории государственного лесного фонда региона произошло девять лесных пожаров.

    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования призывает жителей области беречь природу и соблюдать правила пожарной безопасности в лесу.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Карагандинская область Видео Происшествия
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