Лесопосадка горела возле Шахтинска в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В лесопосадке, расположенной вблизи города Шахтинск Карагандинской области произошел пожар. Пламя распространилось на площади 500 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 июля в 15:49 поступило сообщение о пожаре в лесопосадке на территории КГУ «Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира» города Шахтинск. Произошло горение деревьев и кустарников на площади 100 квадратных метров и травы на площади 400 квадратных метров на территории лесопосадки.

«Принятыми мерами пожар ликвидирован в 16:23. К тушению были привлечены силы и средства Департамента по ЧС (9 человек и 2 единицы техники) и Карагандинского лесного хозяйства по охране лесов и животного мира (7 человек и 2 единицы техники). Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС по Карагандинской области.





Из-за жаркой погоды в Карагандинской области сохраняется высокая опасность пожаров. С начала пожароопасного сезона, который в этом году установлен с 12 апреля по 31 октября, на территории государственного лесного фонда региона произошло девять лесных пожаров.

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования призывает жителей области беречь природу и соблюдать правила пожарной безопасности в лесу.