Лесные пожары в Греции: власти эвакуируют жителей и туристов

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Пожарные в Греции пытаются локализовать 82 лесных пожара по всей стране, 64 из которых вспыхнули в воскресенье. Общее число эвакуированных из-за пожаров местных жителей и туристов приближается к 30 тысячам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.



Власти заявляют, что серьезной опасности для отдыхающих на греческих островах нет. Пожары вспыхнули на фоне сильнейшей жары, которая установилась в Греции. На острове Родос пришлось эвакуировать 19 тысяч человек – в выходные огонь достиг курортов на юго-восточном побережье.

Помимо Родоса лесные пожары вспыхнули также на островах Эвбея и Корфу. Власти Корфу считают, что причиной пожаров мог быть поджог. На острове Эвбея власти эвакуировали жителей четырех южных деревень в расположенный к западу город Каристос. Также к эвакуации призвали жителей некоторых районов Корфу и заявили, что огонь движется на юго-восток острова широким фронтом.

Минувшей ночью с острова по морю было эвакуировано около 2,5 тысяч человек - в операции принимали участие корабли береговой охраны и частные суда, которые находились поблизости. Пожар, вспыхнувший к западу от археологического памятника Эпидавра на северо-востоке Пелопоннеса (там находится знаменитый античный театр) удалось частично потушить.

Министерство по климатическим кризисам и гражданской защите Греции заявило, что чрезвычайная ситуация на острове Родос привела к крупнейшей в истории эвакуации из-за лесного пожара. По данным местной полиции, из 12 населенных пунктов и нескольких отелей были эвакуированы 16 тысяч человек по суше и 3 тысячи – по морю. Отели и жилые дома от огня не пострадали.

Шестерым людям пришлось оказать медицинскую помощь в связи с проблемами с дыханием. По словам властей, в больнице остались человек, упавший и сломавший ногу во время эвакуации из отеля, и беременная женщина, состояние которой врачи оценивают, как удовлетворительное.

Авиакомпании TUI и Jet2 отменили рейсы на Родос в ближайшие дни и направили на остров пустые борты, чтобы забрать туристов. Позднее Министерство инфраструктуры и транспорта Греции сообщило, что 14 рейсов TUI и Jet2 с 2 700 пассажирами вылетят из аэропорта Родоса в понедельник.

Министерство иностранных дел Греции сообщило, что в международном аэропорту Родоса начала работу служба помощи для туристов. Как заявила министр туризма Греции Ольга Кефалогианни, ситуация на Корфу не вызывает беспокойства и совсем не похожа на ту, что наблюдалась на Родосе.

Несмотря на заявления правительства о том, что на Родосе была проведена крупнейшая в истории эвакуация, Кефалогианни считает, что туристы могут продолжать отдыхать и на Корфу, и на Родосе.

В воскресенье в 180 населенных пунктах Греции температура воздуха достигла 40 градусов Цельсия. Самая высокая температура – 46,4°C – была зафиксирована в городе Йитион в южной части Пелопоннеса. В понедельник температура снизилась до 38 градусов. Ближайшие три дня будут жаркими, однако к концу недели, по сообщению Метеорологической службы страны, должно похолодать примерно до 30 градусов.