Лесные пожары в Греции: ЕС мобилизует воздушную и наземную помощь

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Десятки лесных пожаров продолжают распространяться по всей Греции. В этой связи ЕС направляет четыре пожарных самолета «Canadair» из Франции и Италии вместе с тремя пожарными командами из Польши, Румынии и Словакии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».



Как уточнили в Европейской комиссии, в общей сложности задействовано 220 пожарных и 65 единиц техники. Кроме того, заранее развернутые наземные пожарные команды из Румынии, Болгарии и Мальты уже работают в Греции в рамках плана гражданской защиты ЕС.

«Мы сталкиваемся с волной экстремальной жары по всей Южной Европе, которая уже привела к разрушительным последствиям в Греции: за короткий промежуток времени сгорели тысячи гектаров. В этой ситуации необходима быстрая реакция ЕС, и я благодарю указанные пять стран за их солидарность с Грецией», - сказал комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич

Я.Ленарчич добавил, что важно продолжать инвестировать в профилактику и повышение осведомленности местного населения о рисках лесных пожаров.

Утром 18 июля Греция активировала механизм гражданской защиты ЕС, инициировав развертывание из состава воздушного флота ЕС двух канадских самолетов из Италии и двух из Франции.

Впоследствии Польша, Румыния и Словакия предложили по одному модулю наземных средств тушения лесных пожаров, включая транспортные средства, которые в настоящее время также развертываются.

Одновременно спутниковое картографирование ЕС «Copernicus» также позволяет оценить ущерб в нескольких районах региона Аттика.

Еврокомиссия продолжает поддерживать тесный контакт с греческими властями через свой Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации и готова мобилизовать дополнительную помощь в случае необходимости.