Лесные пожары в горах Алматинской области продолжают тушить с вертолета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уже несколько дней с вертолета тушат лесные пожары в горах Алматинской области - на территории ГНПП «Иле-Алатау» в Аксайском ущелье Карасайского района и на территории Талдыкорганского лесничества в Коринском ущелье Ескельдинского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

«По состоянию на 08-00 часов 29 сентября 2021 года на одном участке на территории ГНПП «Иле-Алатау» в Аксайском ущелье Карасайского района Алматинской области имеется небольшое тление и задымление торфяной постилки. Вокруг данного участка произведена прокопка и опашка», - сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

На месте возгорания работают силы и средства Аксайского лесного хозяйства, Казавиалесоохраны и ДЧС Алматинской области. Вертолетом АО «Казавиаспас» МЧС РК осуществляется облет и сброс воды.

В ликвидации на сегодняшний день задействовано 38 человек и 8 единиц техники.

Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший населенный пункт – с.Кыргаулды находится в отдаленности в 12 км и садоводческое общество Радуга в 8 км.

Напомним, что с 26 сентября 2021 года на территории ГНПП «Иле-Алатау» в Аксайском ущелье Карасайского района Алматинской области, в 8 км от дачного общества «Радуга», в труднодоступной горной местности на высоте 2000 метров происходит тление лесной хвойной подстилки и горение сухой травы, частично деревьев на предварительной площади 5 Га.

27 сентября 2021 года в 15.19 часов на территории Талдыкорганского лесничества в Коринском ущелье Ескельдинского района на Алматинской области, в районе шестой пасеки в труднодоступной горной скалистой местности произошло горение сухой травы, кустарников, смешанного леса, на предварительной площади 25 Га.

«По состоянию на 08-30 часов 29 сентября 2021 в Коринском ущелье Ескельдинского района Алматинской области имеются мелкие очаги возгорания и сильное задымление по ущелью. На месте возгорания работают силы и средства Талдыкорганского лесного хозяйства, Казавиалесоохраны, ДЧС Алматинской области, местных исполнительных органов. Вертолетом АО «Казавиаспас» МЧС РК осуществляется облет и сброс воды. Также на месте происшествия организован штаб, для организации бесперебойной связи направлена командно–штабная машина, для аэровизуального наблюдения - оперативная группа с беспилотно-летательным аппаратом (дроном).

В ликвидации пожара задействованы всего 105 человек, 17 единиц техники, 8 мотопомп: 51 сотрудник, 10 единиц техники и 4 мотопомпы ДЧС Алматинской области, 35 работников, 5 единицы техники и 4 мотопомпы Талдыкорганкого лесного хозяйства, 5 работников Казавиалесоохраны, 10 работников и 2 единицы техники местных исполнительных органов, а также 1 борт вертолета и 4 человека экипажа АО «Казавиаспас» МЧС РК», - сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

По данным ДЧС, угрозы населенным пунктам нет. Ближайший населенный пункт – г.Текели находится в отдаленности 17 километров.

Для всех задействованных в тушении данного возгорания акиматом Ескельдинского района организовано горячее питание.