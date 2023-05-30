Лесные пожары бушуют в Канаде: тысячи людей эвакуированы

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Лесные пожары в канадской провинции Новая Шотландия уничтожили дома и вынудили тысячи людей эвакуироваться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

По состоянию на понедельник, около 16 400 человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов недалеко от Галифакса, крупнейшего города Новой Шотландии.

В регионе произошло более чем на 100 лесных пожаров больше, чем в прошлом году. Они вызваны более сухими, чем обычно, условиями.

Приказы об эвакуации также были изданы в Британской Колумбии, поскольку пожары продолжают бушевать на западе страны.

В своем официальном аккаунте в Twitter в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал пожары в Новой Шотландии «серьезными», заявив, что правительство готово предложить помощь в случае необходимости.

По состоянию на полдень понедельника, в Новой Шотландии бушевали в общей сложности шесть лесных пожаров, один из которых, по оценкам Департамента природных ресурсов Новой Шотландии, охватил территорию общей площадью 788 гектаров к северо-западу от Галифакса.

Заместитель начальника пожарной охраны Галифакса Дэйв Мелдрам сообщил журналистам, что быстро распространяющийся огонь «продолжается и все еще не был взят под контроль».

Из-за пожара местные власти объявили чрезвычайное положение в Галифаксе поздно вечером в воскресенье.

По словам Мелдрама, пострадавших нет, но огонь уничтожил не менее 10 строений. По его словам, отсутствие дождя в прогнозе означает, что тушение пожара может продлиться до конца недели.

Кара Маккарди, сотрудник отдела пожарной безопасности Департамента природных ресурсов и возобновляемых источников энергии Новой Шотландии, отмечает, что в этом сезоне в провинции произошло 176 лесных пожаров по сравнению с 70 в прошлом году.

«Раннее таяние снега, более теплая зима, более высокие температуры в начале марта... За последний месяц во многих районах Новой Шотландии почти не было дождя, что также усугубило засуху», — заявила она агентству CBC в воскресенье.

В соседней провинции Нью-Брансуик также бушует лесной пожар, из-за которого были эвакуированы где-то около 400 домов.

Западные провинции Канады также столкнулись с засушливой погодой в мае, которая вызвала неконтролируемые пожары.

По словам местных властей, пожар, вызванный молнией 12 мая на северо-востоке Британской Колумбии, продолжает гореть и значительно разросся.

По данным Министерства природных ресурсов Канады, в этом году из-за лесных пожаров сгорело более двух миллионов гектаров земли по всей стране. Это один из самых ранних сезонов пожаров за всю историю наблюдений в Канаде.

Эксперты говорят, что, хотя лесные пожары могут быть вызваны непосредственным участием человека, природные факторы также могут играть огромную роль.

Цикл экстремальной и продолжительной жары, вызванный изменением климата, вытягивает все больше и больше влаги из земли и растительности.