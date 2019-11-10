Лесные пожары бушуют в Австралии: есть жертвы

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Три человека погибли и тысячи были вынуждены покинуть свои дома в эти выходные в Австралии из-за разрушительных лесных пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

По данным агентства, более 100 пожаров все еще продолжают бушевать в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что военные могут быть направлены на помощь 1 300 пожарных, которые трудятся не покладая рук в двух штатах. Сотни простых граждан также вызвались помочь в пострадавших районах.

«Сегодня я думаю только о тех, кто погиб и их семьях», - добавил Моррисон.

В Квинсленде тысячи людей провели ночь в эвакуационных центрах, в то время как власти Австралии оценивали обстановку в штате и решали, безопасно ли им возвращаться домой.

Сотрудники пожарной охраны штата Новый Южный Уэльс подтвердили, что более 150 домов были разрушены в результате пожаров.

Есть опасения, что прогнозируемые с середины недели высокая температура, низкая влажность и сильный ветер будут способствовать возникновению новых пожаров, которые властям вряд ли удастся сдержать.

«В таких условиях пожары будут быстро распространяться на еще более обширные территории и угрожать домам и людям», - говорится в заявлении пожарной службы штата Новый Южный Уэльс. Также есть опасения, что они могут достигнуть Сиднея.

В пятницу, проводя расчистку пострадавших районов, пожарные обнаружили тело первой жертвы в сгоревшей машине неподалеку от Глен-Иннса, примерно в 550 км к северу от Сиднея.

В том же городе в тот же день была найдена женщина с тяжелыми ожогами. Она была доставлена в больницу, но вскоре после этого умерла.

В субботу полиция штата Новый Южный Уэльс подтвердила, что тело третьей жертвы было найдено в сгоревшем доме недалеко от Тари, города примерно в 300 км к северу от Сиднея. Полиция заявила, что дом принадлежит женщине в возрасте 63 лет, но они не смогут подтвердить личность жертвы, пока не будет проведено вскрытие.

Сообщается, что около 30 человек пострадали в результате пожаров, в основном это пожарные, которые занимались их тушением.