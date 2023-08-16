Лесные пожары бушуют на Канарских островах: жителей деревень эвакуировали

ТЕНЕРИФЕ. КАЗИНФОРМ - Власти Испании отдали распоряжение об эвакуации жителей четырех деревень на Тенерифе, крупнейшем острове Канарского архипелага, из-за лесного пожара, который вспыхнул на территории природного парка, окружающего вулкан Тейде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.



Пожар начался в лесистой местности во вторник вечером на северо-востоке Тенерифе. Тушение пожара осложнено сложным рельефом местности.

По сообщению Canarias Radio, к борьбе с огнем привлечены вертолеты. Жители деревень Аррате, Чивисайя, Медиа-Монтанья и Аджафона (Arrate, Chivisaya, Media Montaña and Ajafona) были эвакуированы.

Огонь уже уничтожил около 130 гектаров земли у вулкана Тейде. Высота Тейде – 3 718 метров, что делает вулкан самой высокой точкой Испании.

Напомним, на прошлой неделе Канарские острова столкнулись с аномальной жарой и высоким риском возникновения лесных пожаров.