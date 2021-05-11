Лесной пожар в ВКО: задержан подозреваемый

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники полиции Восточно-Казахстанской области задержали подозреваемого в возникновении крупного пожара в Риддере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области сообщили о том, что в ликвидации вспыхнувшего 10 мая пожара в Риддере задействованы свыше 300 сотрудников полиции.

«По приказу министра внутренних дел РК Ерлана Тургымбаева стражи порядка организовали дежурство в регионе, помогают пострадавшему населению. Вместе со спасателями полицейские задействованы в эвакуации жителей поселка Лесхоз», - говорится в сообщении.

Личный состав Риддерского городского отдела полиции полностью переведен на усиленный режим работы. На очагах пожара работает около 40 специальной техники.

«По факту вспыхнувшего пожара задержан подозреваемый. Сейчас в соответствии с части 2 статьи 204 Уголовного кодекса РК проводятся следственные действия», - прокомментировали в полиции.

Напомним, пожар, 10 мая внезапно охвативший лес и перекинувшийся на посёлок Лесхоз в городе Риддере Восточно-Казахстанской области, охватил площадь в 310 га. На место происшествия вылетел вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кулдиков.

На данный момент на месте работает 208 человек личного состава​ ​и 47 единиц техники местных исполнительных органов, пожарных подразделений департамента и лесхоза.

Ранее по линии скорой помощи стало известно о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин,​ 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения, обстоятельства и данные уточняются.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию с крупным лесным пожаром, охватившим жилые дома в Риддере. Глава государства взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.

Вместе с тем, в ДЧС ВКО начал действовать телефон горячей линии. Все, кому необходима помощь, могут позвонить по номеру 8(7232) 55-38-19, где с ними готовы работать психологи.

В ДЧС ВКО развернули оперативный штаб в кризисном центре.