Лесной пожар произошел в ВКО

БОРОДУЛИХА. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане локализован лесной пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС ВКО сообщили, что 30 мая в Бородулихинском районе в Камышенском лесничестве произошел лесной пожар. К месту для осмотра горящей территории был направлен вертолет авиалесоохраны МИ-2.

«В ликвидации пожара были задействованы 10 сотрудников и 2 единицы техники пожарной части номер 21, и 128 человек от ГПЛР «Семей орманы», - сообщили в пресс-службе департамента.

Отметим, что в настоящее время пожар локализован. Ориентировочная площадь возгорания составила 3 га. Причины лесного пожара устанавливаются.