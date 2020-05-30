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Лесной пожар произошел в ВКО
30 Мая 2020 21:59
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БОРОДУЛИХА. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане локализован лесной пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В ДЧС ВКО сообщили, что 30 мая в Бородулихинском районе в Камышенском лесничестве произошел лесной пожар. К месту для осмотра горящей территории был направлен вертолет авиалесоохраны МИ-2.
«В ликвидации пожара были задействованы 10 сотрудников и 2 единицы техники пожарной части номер 21, и 128 человек от ГПЛР «Семей орманы», - сообщили в пресс-службе департамента.
Отметим, что в настоящее время пожар локализован. Ориентировочная площадь возгорания составила 3 га. Причины лесного пожара устанавливаются.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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