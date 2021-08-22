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Лесной пожар на 40 га локализовали в ВКО

22 Августа 2021 15:57
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Лесной пожар на 40 га локализовали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Пожар в Мариногорском сельском округе на площади 40 Га сухой травы локализован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

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«Сегодня в 6 часов 15 мин пожарные, лесники и сотрудники местных исполнительных органов локализовали пожар в Мариногорском сельском округе на площади 40 Га сухой травы, на территории лесной зоны площадь уточняется», - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Все силы и средства остаются на месте до полной ликвидации.

Ранее сообщалось, что вчера в Кокпектинском районе пожарные начали тушить огонь в Малиногорском сельском округе, где загорелась сухая трава на открытой территории на площади 40 га и в лесной зоне на площади 4,2 га.

На месте работают 6 огнеборцев и пожарная машина ДЧС ВКО, 2 трактора и 50 человек местных исполнительных органов, 5 сотрудников лесничества.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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