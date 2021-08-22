Лесной пожар на 40 га локализовали в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Пожар в Мариногорском сельском округе на площади 40 Га сухой травы локализован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.
«Сегодня в 6 часов 15 мин пожарные, лесники и сотрудники местных исполнительных органов локализовали пожар в Мариногорском сельском округе на площади 40 Га сухой травы, на территории лесной зоны площадь уточняется», - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.
Все силы и средства остаются на месте до полной ликвидации.
Ранее сообщалось, что вчера в Кокпектинском районе пожарные начали тушить огонь в Малиногорском сельском округе, где загорелась сухая трава на открытой территории на площади 40 га и в лесной зоне на площади 4,2 га.
На месте работают 6 огнеборцев и пожарная машина ДЧС ВКО, 2 трактора и 50 человек местных исполнительных органов, 5 сотрудников лесничества.
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