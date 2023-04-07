Лесной питомник создадут в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области планируют в этом организовать постоянный лесной питомник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбут Исманов на брифинге сообщил, что питомник площадью 28 га разместят на территории Есильского района, вблизи села Явленки. На его организацию требуются 284 млн тенге. Эти деньги пойдут на приобретение различного оборудования и транспорта, электроснабжение, содержание персонала.

По области в период 2021-2025 годы намерены высадить 100 млн саженцев на 20 тысячах га. Уже воспроизводство леса провели на 2,5 тысячах га, высадили более 10 млн штук саженцев. В этом году объем посадки увеличат более чем в три раза - 23,1 млн саженцев на площади в 4,1 тысячи га.