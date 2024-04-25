Лесной фонд Алматинской области приумножился на 10 тысяч саженцев

Сегодня в Жалагашском лесничестве Кегенского лесного хозяйства Алматинской области прошла масштабная акция с участием более 200 человек по посадке и приумножению лесного фонда на 10 тысяч саженцев четырехлетних сеянцев ели Шренка на площади в 2 гектара в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

В первую очередь, акция направлена на привитие экологической культуры и бережного отношения к природе у подрастающего поколения. Высаживая саженцы, школьники учатся усердно трудиться и заботиться о родной земле. Это, в свою очередь, зарождает добрую традицию и положительный пример для всего общества.

Фото: акимат Алматинской области

В рамках посадки для участников была организована практическая демонстрация, как правильно обращаться с саженцами, как собственными руками вырастить лес, какие существуют методы правильного ухода за деревьями.

Фото: акимат Алматинской области

— Есть такое выражение: мужчина должен посадить дерево, построить дом, вырастить детей. Как одна из таких небольших традиций — посадка деревьев прививает детям заботу об окружающей среде, а также дает возможность проводить время вместе, не просто посмотрев фильм, а сплоченно посадить дерево, помогать друг другу. Дерево выступает объединяющим фактором, — подчеркнули организаторы.

По итогам мероприятия юношам, активно принимавшим участие в посадке, были вручены памятные подарки с напутственными пожеланиями акима Алматинской области.

Фото: акимат Алматинской области

Такие экоакции проводятся во всех лесных хозяйствах и населенных пунктах области, до завершения месячника организаторы запланировали высадить более 100 тысяч саженцев.