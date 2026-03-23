Лесным хозяйствам Актюбинской области передали новую технику

Аким области Асхат Шахаров отметил, что этот день символизирует заботу о природе и чистоте окружающей среды, а труд работников лесного хозяйства и профильных служб играет ключевую роль в формировании экологической культуры общества.

Глава региона также подчеркнул важность укрепления материально-технической базы лесного хозяйства. По его словам, сохранение природных богатств страны и их передача будущим поколениям — это общая ответственность всех жителей региона.

— В соответствии с поручением Главы государства в регионе реализуется экологическая акция «Таза Қазақстан». В ее рамках проводится комплексная работа по увеличению лесного фонда, благоустройству территорий и укреплению материально-технической базы отрасли. С 2021 по 2027 годы в области запланирована посадка более 64 миллионов деревьев. В прошлом году высажено 18,6 миллиона саженцев, в текущем году планируется еще около 10 миллионов. При этом особое внимание уделяется не только посадке, но и сохранению лесных ресурсов. Переданная сегодня техника позволит повысить эффективность охраны лесов, оперативно реагировать на возгорания, работать в труднодоступных местах, а также обеспечивать обслуживание гидротехнических сооружений и предотвращение паводков. За последние годы на развитие отрасли направлено более 2,2 миллиарда тенге, и работа по ее дальнейшему укреплению будет продолжена, — подчеркнул аким области.

Тракторы, малые лесные патрульные пожарные комплексы, грузопассажирские автомобили, фронтальные погрузчики, гусеничный экскаватор, трал — эта техника предназначена для охраны лесного фонда и позволит значительно повысить возможности профильных служб в работе на труднодоступных участках и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, отметили в акимате Актюбинской области.

Ее получили Актюбинское учреждение по охране лесного и животного мира, а также лесхозы Айтекебийского, Байганинского, Кобдинского, Мартукского, Мугалжарского, Темирского, Уилского, Шалкарского районов и учреждение по обслуживанию гидротехнических сооружений региона.

Мастер леса Актюбинского лесного хозяйства Юрий Штанько работает в отрасли уже 26 лет. По его словам, за всю практику подобного автопарка у них никогда не было. Новая техника позволит специалистам оперативнее добираться до труднодоступных мест и эффективно тушить пожары.

— За мою практику такой автопарк впервые. Нам дали три комплекса, два трактора, машину «Урал» для перевозки людей. Я живу в Каргалинском районе, у нас труднодоступные места, возвышенности. Часто случаются пожароопасные ситуации. На этом транспорте будет проще добираться до очагов возгорания. Там есть противопожарный инвентарь: мотопомпы, ранцы, хлопушки, топоры, лопаты — все оборудование для тушения пожаров. Это хорошее подспорье для лесхоза, — говорит Юрий Штанько.

По словам представителей лесного хозяйства, новая техника существенно облегчит повседневную работу, повысит экологическую безопасность региона и станет важным вкладом в сохранение зеленого фонда для будущих поколений.