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Лесники встретились с девятью кабанами в павлодарской пойме Иртыша

2 Февраля 2022 13:41
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Лесники встретились с девятью кабанами в павлодарской пойме Иртыша

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Животные попались защитникам природы во время патрулирования особо охраняемой природной территории, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Лесники заметили кабанов. К слову, и кабаны заметили лесников», - рассказали в соцсетях о встрече с животными представители управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

По словам сотрудников управления, дикие звери к себе защитников природы ближе уже не подпустили. Но те успели пересчитать животных.

«Их было девять. Встреча произошла при патрулировании поймы реки Иртыш», - добавили в ведомстве.


Фото управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.


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#Павлодарская область   #Общество   #Животные   #Природа  
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Автор:

Антон Гагарин

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