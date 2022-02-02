Новости
Лесники встретились с девятью кабанами в павлодарской пойме Иртыша
2 Февраля 2022 13:41
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Животные попались защитникам природы во время патрулирования особо охраняемой природной территории, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеНасильника, находящегося 9 лет в розыске в России, задержали в Экибастузе Какая работа по развитию дополнительного образования ведется в Акмолинской области Борьба продолжается: как работает центр по профилактике и борьбе со СПИД в СКО
«Лесники заметили кабанов. К слову, и кабаны заметили лесников», - рассказали в соцсетях о встрече с животными представители управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.
По словам сотрудников управления, дикие звери к себе защитников природы ближе уже не подпустили. Но те успели пересчитать животных.
«Их было девять. Встреча произошла при патрулировании поймы реки Иртыш», - добавили в ведомстве.
Фото управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
1 Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
Оставить комментарий
Читайте также
- Ужесточить контроль за предприятиями по утилизации медотходов предлагают в Казахстане
- Погода без осадков ожидается в Казахстане в ближайшие дни
- Необходимо кардинальное изменение парадигмы мышления госслужащих – эксперт о вопросах коррупции
- Борьба продолжается: как работает центр по профилактике и борьбе со СПИД в СКО
- Коррупция глубоко проникла во все сферы нашего общества – Айгуль Соловьева
- Без потрясений новый этап развития невозможен – российский эксперт о событиях в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047