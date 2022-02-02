Лесники встретились с девятью кабанами в павлодарской пойме Иртыша

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Животные попались защитникам природы во время патрулирования особо охраняемой природной территории, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Лесники заметили кабанов. К слову, и кабаны заметили лесников», - рассказали в соцсетях о встрече с животными представители управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

По словам сотрудников управления, дикие звери к себе защитников природы ближе уже не подпустили. Но те успели пересчитать животных.

«Их было девять. Встреча произошла при патрулировании поймы реки Иртыш», - добавили в ведомстве.





Фото управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.