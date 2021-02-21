Лесники подкармливают диких животных в резервате «Семей орманы»

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В лесном резервате «Семей орманы» регулярно подкармливают диких животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В резервате рассказали, что с наступлением зимы устанавливается глубокий снежный покров, большинству видов зверей в эту пору становится трудно добыть себе пропитание. В итоге животные страдают от голода.

«На помощь им приходят наши сотрудники, которые выполняют биотехнические мероприятия на особо охраняемой природной территории. Государственные инспекторы и егери Морозовского филиала ГЛПР «Семей орманы» регулярно устанавливают и подновляют кормушки, осуществляют подкормку», - рассказали в Морозовском филиале ГЛПР «Семей орманы».

Егери отметили, что под подкормкой диких животных подразумевается развозка сена и развешивание кормовых веников на лесных участках. Для облегчения подхода животных к кормушкам в снежных завалах пробивается дорога. Для компенсации недостаточности естественных кормов вывешиваются кормовые веники, раскладывается сено.

Кроме того, для парнокопытных выкладывается соль для того чтобы у животных была возможность пополнять запасы минеральных веществ в организме, что также повышает жизнеспособность животного и содействует усвоению грубой зимней пищи.

Отметим, что в прошлом году для биотехнических мероприятий было заготовлено 1200 штук кормовых веников, 3 тонны сена. Проведение биотехнических мероприятий в лесных массивах очень важны для того, чтобы животные комфортно чувствовали себя на безопасной для них охраняемой территории, и их численность приумножалась из года в год.



