Лесные пожары в Канаде ухудшили воздух в четырех штатах США

Из-за лесных пожаров в Канаде, туманная погода окутала четыре американских штата, вызвав оповещение об ухудшении качества воздуха, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров, в стране насчитывается 146 очагов возгорания, которые охватили более 11,3 тыс. гектаров территории на западе Канады, что стало первой серией крупных лесных пожаров в этом сезоне. Десятки пожаров в Британской Колумбии и Альберте характеризуются как «вышедшие из-под контроля».

Дым из Канады переносится ветрами на территорию американских штатов Монтана, Северной Дакота, Южной Дакота и Миннесота.

Индекс Агентства по охране окружающей среды США показал, что качество воздуха в четырех штатах варьируются от «умеренного» до «нездорового» для населения.

Загрязнение воздуха от лесных пожаров тщательно отслеживается, поскольку мелкие частицы дыма диаметром менее 2,5 микрометра могут ослабить иммунную систему человека, а также увеличить риски астмы, рака легких и других хронических заболеваний дыхательных органов. Пожилые люди, младенцы, дети и беременные женщины наиболее уязвимы при ухудшении качества воздуха.

По данным властей Канады, в прошлом году страна пережила самый разрушительный сезон лесных пожаров за всю историю, сгорело более 18,2 млн га земли.

Канада вновь готовится к сезону повышенного риска пожаров. Правительство заявило в пятницу, что засуха сохранится в регионах повышенного риска в мае, увеличивая риск и интенсивность как естественных, так и антропогенных лесных пожаров.