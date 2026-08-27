Лесные насаждения на 100 тыс. гектаров планируют создать в Казахстане

Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана и Private Company «First Carbon Group Ltd.» подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере лесоклиматических проектов и углеродных единиц, передает Kazinform.

Документ создает рамочную основу для реализации проектов по созданию лесных насаждений, восстановлению деградированных земель и экосистем, увеличению поглощения парниковых газов, формированию углеродных единиц, а также привлечению международного климатического и инвестиционного финансирования.

В рамках меморандума планируется создать искусственные леса на площади около 100 тыс. гектаров с возможностью дальнейшего масштабирования.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

В целом в рамках инициативы «Зеленый щит Центральной Азии» на территории Казахстана планируется создать лесные насаждения на площади более 1 млн гектаров.

В Минэкологии отметили, что реализация инициативы позволит увеличить площадь лесов, привлечь инвестиции, внедрить современные технологии и улучшить экологическую обстановку.

Подписание меморандума стало одним из шагов по формированию системного подхода к реализации лесоклиматических проектов, объединяющих природоохранные, климатические и инвестиционные задачи.

Как сообщалось ранее, около 4,9 млн гектаров земель государственного лесного фонда Казахстана не покрыты лесом и потенциально могут быть использованы для лесовосстановительных работ.

