Лесничий из Бурабая: Моя цель – оставить потомкам еще больше леса

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Наращивать лесные массивы и оставить их для потомков – такова жизненная позиция Александра Макаренко, инспектора Бармашинского лесного хозяйства, входящего в Государственный национальный парк «Бурабай» в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этих местах мало кто не знает Александра Альбертовича, главная цель которого – сохранить красоту родной земли. Казахи по-особенному относятся к такому понятию как «род». Об Александре Макаренко, который с малых лет живет на природе, служит ей как матери, можно сказать, что он достойный продолжатель своего рода.

Его отец, Альберт Александрович, руководил Казахским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства и агломераций имени Алихана Бокейханулы. Мама Евгения Ивановна была научным сотрудником этого института, сейчас на почетном отдыхе.

Александр идет по их стопам. Говорят: «сын гор всегда смотрит на горы», ну, а Александр всегда смотрел на лес. Мало мест в Бурабае, где он не бывал. Он знает здесь каждый камень, знает, где что растет и какие звери водятся.

«Родился в городе Щучинске, там же учился. После окончания школы, чтобы освоить профессию, о которой думал с детства, поступил в Бурабайский сельскохозяйственный техникум, получил специальность «техник-строитель». Отслужил в армии, стал работать рядом с родителями. В национальном парке «Бурабай» работаю с 2000 года, то есть, с момента создания. Сейчас работаю инспектором Бармашинского лесничества», – рассказывает о себе Александр Макаренко.

Нашему собеседнику исполнился 61 год, но, с детства приученный к труду, он никогда не сидит без дела. Зимой занимается биотехническими работами, летом сажает деревья на территории заповедника, заготавливает на зиму сено для кабанов, косуль, оленей и лосей.

«Я очень люблю свою работу. Входя в лес, узнаю каждое дерево, каждого зверя. Никогда не сомневался в выборе профессии. Для тех, кто понимает лес, это волшебный мир, полный тайн. У леса, как и у человека, есть своя сложная судьба. Лесное хозяйство – бескрайний мир. Зверям и птицам тоже нужна человеческая забота. Поэтому, в национальном парке, который занимает площадь около 130 тысяч гектаров, установлены более 100 кормушек. К осени лесники заготавливают 460 тонн сена, березовые веники. Также заготавливаем каменную соль, в качестве минеральной добавки. Из диких животных особенно кабаны и косули, а также асканийские олени, завезенные в национальный парк, нуждаются в дополнительной подкормке. Оленям, которых завезли из более теплых краев, нелегко переживать нашу зиму», – говорит Александр.

Повседневная жизнь лесничего – это защита леса от пожара, очистка леса, учет зверей и птиц, защита от «двуногих врагов» и природных бедствий, проверка санитарного состояния деревьев, посадка саженцев.

С тех пор, как здесь была создана курортная зона, многое изменилось. Вначале Бурабай был всего лишь местом для отдыха. Со временем, наряду с оздоровлением, он стал развлекательным центром для туристов.

«Сегодня главная задача – не только наблюдать за оздоровительными учреждениями, но и оберегать природу Бурабая от негативного воздействия человеческой деятельности. Мы стараемся сохранить баланс между ежегодно возрастающим притоком туристов и сохранением чувствительной природы», – пояснил А.Макаренко.

Труд Александра Макаренко, неоднократно спасавшего лес на родной земле от пожаров, от вырубки и браконьеров, не остался неоцененным. Подтверждением этому служат несколько медалей и нагрудных знаков.

Александр Альбертович награжден медалью «За безупречную службу по защите лесов Казахстана» 2 и 3 степеней, юбилейной медалью «30 лет независимости Республики Казахстан», почетными грамотами директора национального парка «Бурабай».

Безусловно, наш герой и в будущем будет неустанно трудиться – оберегать природу, защищать ее богатства.

фото пресс-службы государственного национального парка «Бурабай»