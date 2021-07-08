Леса патрулируют с воздуха из-за пожаров в Акмолинской области
Только за минувшую неделю в Акмолинской области зарегистрировано восемь лесных и четыре степных пожара, в одном из которых погиб человек. Так, четыре лесных пожара произошло в Зерендинском районе, три - в Аккольском и один - в Ерейментауском районе. А 4 июля в селе Краснофлотском района Биржан Сал от грозового разряда загорелась сухая трава на площади 1480 га. В ходе тушения возгорания погиб 37-летний житель села.
По словам спикера, всего за истекший пожароопасный период на территории области зарегистрировано 60 лесных пожаров на площади 71,950 га и 57 случаев возгорания травостоя на площади 785, 95 га. Количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 34 случая, и в 1,5 раза увеличилось число случаев возгорания травостоя.
Департаментом совместно с лесными учреждениями проведен 131 рейд, в ходе которого за нарушения противопожарных требований к административной ответственности привлечено 10 человек. Из них девять получили предупреждения и один – штраф на сумму 14 585 тенге.
«Также ежедневно в Аккольском, Зерендинском и Бурабайском районах дислоцируются три авиагруппы АО «Казавиалесоохрана», осуществляющие авиапатрулирование лесных массивов на территории пяти районов области - Зерендинском, Сандыктауском, Бурабайском, Буландинском и Аккольском. В населенных пунктах к пожароопасному периоду подготовлены 208 добровольных противопожарных формирования с численностью 1141 человек, на вооружении имеется 53 единиц основной и 396 приспособленной пожарной техники, 70 пожарных мотопомп, свыше одной тысячи единиц противопожарного инвентаря», - отметил главный спасатель региона.
Н. Атыгаев напомнил акмолинцам, что в ближайшую неделю на территории области ожидается повышение температуры до 35 градусов и сохраняется высокий класс пожароопасности. Спасатель призвал граждан соблюдать меры предосторожности и правила пожарной безопасности.