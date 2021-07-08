Леса патрулируют с воздуха из-за пожаров в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За пожароопасный период в Акмолинской области уже зарегистрировано 60 лесных пожаров и 57 случаев возгорания травостоя. Отныне ежедневно в Аккольском, Зерендинском и Бурабайском районах дислоцируются три авиагруппы АО «Казавиалесоохрана», осуществляющие авиапатрулирование лесных массивов на территории пяти районов области. Об этом на брифинге рассказал начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Только за минувшую неделю в Акмолинской области зарегистрировано восемь лесных и четыре степных пожара, в одном из которых погиб человек. Так, четыре лесных пожара произошло в Зерендинском районе, три - в Аккольском и один - в Ерейментауском районе. А 4 июля в селе Краснофлотском района Биржан Сал от грозового разряда загорелась сухая трава на площади 1480 га. В ходе тушения возгорания погиб 37-летний житель села.

По словам спикера, всего за истекший пожароопасный период на территории области зарегистрировано 60 лесных пожаров на площади 71,950 га и 57 случаев возгорания травостоя на площади 785, 95 га. Количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 34 случая, и в 1,5 раза увеличилось число случаев возгорания травостоя.

Департаментом совместно с лесными учреждениями проведен 131 рейд, в ходе которого за нарушения противопожарных требований к административной ответственности привлечено 10 человек. Из них девять получили предупреждения и один – штраф на сумму 14 585 тенге.

«Также ежедневно в Аккольском, Зерендинском и Бурабайском районах дислоцируются три авиагруппы АО «Казавиалесоохрана», осуществляющие авиапатрулирование лесных массивов на территории пяти районов области - Зерендинском, Сандыктауском, Бурабайском, Буландинском и Аккольском. В населенных пунктах к пожароопасному периоду подготовлены 208 добровольных противопожарных формирования с численностью 1141 человек, на вооружении имеется 53 единиц основной и 396 приспособленной пожарной техники, 70 пожарных мотопомп, свыше одной тысячи единиц противопожарного инвентаря», - отметил главный спасатель региона.

Н. Атыгаев напомнил акмолинцам, что в ближайшую неделю на территории области ожидается повышение температуры до 35 градусов и сохраняется высокий класс пожароопасности. Спасатель призвал граждан соблюдать меры предосторожности и правила пожарной безопасности.







