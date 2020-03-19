+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 8 °С
USD 439.32 EUR 482.94
RUB 5.64 CNY 62.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Лес планируют вырастить в окрестностях Атырау

19 Марта 2020 05:25
Поделиться:
Лес планируют вырастить в окрестностях Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЗИНФОРМ – Настоящий лес планируют вырастить в окрестностях Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Алматинцев попросили собирать медотходы в отдельные пакеты
Взрослого филина спас житель Атырау Бердибек Сапарбаев раскритиковал общественный транспорт, дороги и некачественные субботники Неблагоприятные метеоусловия в трех городах РК будут 17 марта

«Руководство области провело переговоры с руководителями крупных нефтегазовых компаний, работающих в регионе. Им было предложено посадить деревья и кустарники в районе канала Соколок. Общая площадь выделяемого участка - 2641 гектаров. Нефтяники поддержали идею. Они поделят территорию между собой и будут заниматься посадкой саженцев, проведя предварительно поливочную систему. Только когда саженцы подрастут, через три года, они передадут хозяйство специализированному предприятию лесного хозяйства», - сообщил руководитель областного управления природопользования и природоохранного регулирования Кадиржан Арыстан, напомнив, что до сегодняшнего дня в этом районе озеленением 0,5 га занималась компания НКОК (North Caspian Operating Company).

Отметим, лесной массив на территории Атырауской области занимает менее 1 процента площади.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Экология,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив