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вчера 23:00
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вчера 20:40
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вчера 19:33
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Лес планируют вырастить в окрестностях Атырау
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЗИНФОРМ – Настоящий лес планируют вырастить в окрестностях Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Руководство области провело переговоры с руководителями крупных нефтегазовых компаний, работающих в регионе. Им было предложено посадить деревья и кустарники в районе канала Соколок. Общая площадь выделяемого участка - 2641 гектаров. Нефтяники поддержали идею. Они поделят территорию между собой и будут заниматься посадкой саженцев, проведя предварительно поливочную систему. Только когда саженцы подрастут, через три года, они передадут хозяйство специализированному предприятию лесного хозяйства», - сообщил руководитель областного управления природопользования и природоохранного регулирования Кадиржан Арыстан, напомнив, что до сегодняшнего дня в этом районе озеленением 0,5 га занималась компания НКОК (North Caspian Operating Company).
Отметим, лесной массив на территории Атырауской области занимает менее 1 процента площади.
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