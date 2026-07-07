Ле Пен снизили срок по делу о парламентских ассистентах до трех лет

Апелляционный суд Парижа снизил до трех лет тюремный срок для лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Из них два года даны условно, в течение еще одного года она должна будет носить электронный браслет.

Суд также постановил, что Ле Пен лишается права баллотироваться на 45 месяцев, 30 из которых условно. Таким образом, по решению суда, политик не может участвовать в выборах 15 месяцев, отсчет которых пошел с весны 2025 года.

В апреле 2025 года Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы. Французский суд признал лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной в злоупотреблении средствами Европейского союза.