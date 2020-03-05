Леопард снова попал в фотоловушку в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Леопард в очередной раз попал в объектив фотоловушки в Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакена Дилдахмета.

«В Мангистау леопард! В один из объективов фотоловушек, установленных на территории Устюртского государственного природного резервата, в очередной раз попал леопард. В этот раз нашим специалистам заповедника удалось сделать такой качественный кадр!» - написал на своей странице в Facebook Сакен Дилдахмет.

Ровно месяц назад С. Дилдахмет уже делился фотографиями леопарда.

«Наши фотоловушки зафиксировали кошку два раза. В декабре 2019 года и январе 2020 года. Впервые об этом мы сообщали в ноябре 2018 года. Тогда же заповедником была организована экспедиция по изучению леопарда. По итогам экспедиции специалисты подтвердили факт пребывания редчайшего представителя семейства кошачьих – переднеазиатского леопарда.

После этого Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК были начаты работы по изучению хищника. И недавно мы получили положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект «Включения переднеазиатского леопарда в Красную книгу Республики Казахстан» (Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных)», - пояснял тогда в Facebook Сакен Дилдахмет.

По его словам, переднеазиатский леопард формально в Казахстане не обитает. С начала ХХI века отмечено лишь несколько достоверных случаев появления леопарда, вероятно, связанных с заходами из сопредельного Туркменистана.

«На сегодня, начиная с 2000 г., на территории Казахстана достоверно известны 4 случая обнаружения переднеазиатского леопарда, в том числе – 3 на плато Устюрт в пределах Мангистауской области. По мнению экспертов, природные условия на казахстанской части плато Устюрт могут обеспечить формирование здесь устойчивой популяции леопарда в случае реализации комплекса мер, рекомендуемых специалистами. Переднеазиатский леопард, мировая популяция которого составляет менее 1000 экземпляров, полностью соответствует требованиям к видам, заносимым в Красную книгу РК», - отметил С.Дилдахмет.