Леопард появился в биоцентре Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В детском биологическом центре Семея появился новый питомец – дальневосточный леопард, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Краснокнижного хищника привезли из Южного Казахстана. Леопарда зовут Лорд и ему всего шесть лет. Питомца поместили в специальный вольер, который находится в зимнем корпусе.

«Кормим леопарда в день два раза. К нам он ехал два дня, но чувствует себя хорошо. Хочется еще раз сказать спасибо спонсорам за такой подарок», - отметил директор биоцентра Сейсен Масалимов.