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Леопард появился в биоцентре Семея

21 Января 2022 21:45
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Леопард появился в биоцентре Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В детском биологическом центре Семея появился новый питомец – дальневосточный леопард, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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Краснокнижного хищника привезли из Южного Казахстана. Леопарда зовут Лорд и ему всего шесть лет. Питомца поместили в специальный вольер, который находится в зимнем корпусе.

«Кормим леопарда в день два раза. К нам он ехал два дня, но чувствует себя хорошо. Хочется еще раз сказать спасибо спонсорам за такой подарок», - отметил директор биоцентра Сейсен Масалимов.


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#Восточно-Казахстанская область   #Общество   #Животные  
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