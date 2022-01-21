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Леопард появился в биоцентре Семея
21 Января 2022 21:45
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В детском биологическом центре Семея появился новый питомец – дальневосточный леопард, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
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Краснокнижного хищника привезли из Южного Казахстана. Леопарда зовут Лорд и ему всего шесть лет. Питомца поместили в специальный вольер, который находится в зимнем корпусе.
«Кормим леопарда в день два раза. К нам он ехал два дня, но чувствует себя хорошо. Хочется еще раз сказать спасибо спонсорам за такой подарок», - отметил директор биоцентра Сейсен Масалимов.
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