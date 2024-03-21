Лео Варадкар уходит с поста премьер-министра Ирландии

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил о своей отставке с поста лидера правящей партии. После избрания нового лидера партии «Финэ Гэл» он оставит и должность главы правительства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Би-би-си.

Выступая в Дублине, Варадкар уточнил, что пост лидера «Финэ Гэл» покидает сегодня. Он продолжит возглавлять правительство до тех пор, пока партия не изберет себе нового лидера, что, по его словам, много времени занять не должно: Варадкар считает, что в стране будет новый премьер уже после парламентских каникул, которые закончатся после Пасхи (31 марта) и в любом случае к началу партийной конференции, назначенной на 16 апреля.

У нового премьера и лидера инэ Гэл» будет время, чтобы постараться выиграть следующие выборы.

У самого Варадкара, по его словам, ни личных, ни политических планов нет.

Варадкар впервые возглавил и партию, и правительство в 2017 году, став самым молодым премьером в истории Ирландской Республики. Он занимал этот пост до 2020 года и затем снова стал премьером в 2022 году.