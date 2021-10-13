Лен на 1,7 млн тенге похитили водители в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области агроформирование Айыртауского района недосчиталось пяти тонн льна нового урожая. Руководитель обратился в полицию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, ущерб составил 1,7 млн тенге.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По периметру территории, принадлежащей агроформированию, установлены камеры видеонаблюдения. Записи помогли выяснить, каким образом злоумышленники вывезли лен.

«Подозрения вызвал водитель одного из «КамАЗов», зафиксированных камерой видеонаблюдения. Дальнейшие розыскные мероприятия подтвердили эту версию. Установлена причастность 35-летнего водителя «КамАЗа» и 40-летнего тракториста, осуществлявшего отгрузку. Подозреваемые рассказали, что продали лён жителю соседнего села за 450 тысяч тенге. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Кража», - сообщили в пресс-службе.

С начала уборочной кампании в регионе зарегистрировали четыре кражи зерна нового урожая. Все раскрыты.