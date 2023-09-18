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    16:30, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Лексус и грузовик столкнулись в СКО, есть жертвы

    ДТП
    Фото: Казинформ

    В Северо-Казахстанской области, на 520 км автодороги «Челябинск – Новосибирск», столкнулись Lexus и ЗИЛ-131. Погибла 27-летняя пассажирка Lexus, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, авария произошла у села Петерфельд Кызылжарского района в 23:10 17 сентября.

    «56-летнего мужчину, находившегося в салоне Lexus, госпитализировали в медицинское учреждение. У 43-летнего водителя автомашины ЗИЛ-131 для проведения медицинского освидетельствования взяли кровь, предварительно – трезв. Транспортные средства водворены на спецстоянку», - прокомментировали в пресс-службе.

    Идет досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия ДТП
    Автор
    Ринат Дусумов
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