Лекции по основам предпринимательства читают для акмолинской молодежи

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Директор региональной палаты предпринимателей Тимур Нахипбеков провел гостевую лекцию в рамках преподавания курса «Основы предпринимательской деятельности», слушателями которой стали студенты 3-4 курсов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты предпринимателей Акмолинской области.

«С 1 сентября в 83 школах, 25 колледжах региона, а также в КГУ им. Ш. Уалиханова ввели новый предмет «Основы предпринимательства». Этому предшествовала большая подготовительная работа, которую провели инициаторы проекта - Национальная палата предпринимателей «Атамекен» совместно с Министерством образования и науки. 84 школьных учителя, 48 преподавателей колледжей и 19 преподавателей вуза прошли курсы повышения квалификации», - рассказали в ведомстве.

«Основы предпринимательства» в пилотном режиме сначала запустили в старших классах Многопрофильной школы-гимназии №3 города Кокшетау. А уже затем - в старших классах общеобразовательных школ всей страны. Также в целях увеличения доли бизнеса среди молодежи внедрение предмета «Основы предпринимательства» было предложено и для выпускных групп колледжей и вузов.

Как добавили в пресс-службе РПП, основная цель предмета — формирование у молодежи со школьной и студенческой скамьи экономического мышления и навыков предпринимательской деятельности.

«Все это - активная жизненная позиция, умение принимать осознанные решения и брать на себя ответственность, оценивать риски — сослужат хорошую службу в наших, быстро меняющихся и непростых реалиях», - обратился Тимур Нахипбеков к студенческой аудитории.

В целом, учебный курс предусматривает изучение базовых основ ведения предпринимательской деятельности, финансовой отчётности, правового регулирования бизнеса, маркетинга, востребованных в соответствующем регионе бизнес-проектов, определение режимов налогообложения и другие актуальные вопросы.

Как пояснили в ведомстве, следующие гостевые лекции по «Основам предпринимательства» в школах и колледжах области проведут успешные бизнесмены и бизнесвумен региона, члены Совета деловых женщин и бизнес-тренеры.