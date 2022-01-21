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Лекции известных театральных деятелей пройдут онлайн в столице

21 Января 2022 14:20
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Лекции известных театральных деятелей пройдут онлайн в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичное управление культуры в феврале планирует провести для желающих встречи с известными театральными деятелями в формате видеоконференцсвязи. Об этом заявил глава управления Санат Шапашов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На данный момент библиотеки работают без читальных залов. Театры пока закрыты, их работа перестроена на онлайн-формат. Сейчас мы планируем провести ряд лекций известных театральных деятелей, которые пройдут на платформе Zoom для всех желающих. Затем видеолекции будут доступны на платформе You Tube. Желающие могут присоединиться к лекции совершенно бесплатно. Лекции начнутся уже в феврале. Наша государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева будет проводить Zoom-обучение для желающих научиться играть на домбре, жетыгене, вокалу», - отметил глава столичного управления культуры.

Ведомство также намерено подготовить студию и снимать подкасты.

«Во всем мире люди, которые получили вакцину, ревакцинировались беспрепятственно могут посещать мероприятия, концерты, спортивные соревнования, ходить в кино, то есть, думаю, что этот кейс можно использовать у нас», - считает Санат Шапашов.

В целом, из 1900 представителей культуры Нур-Султана привилось 1700 человек, 200 человек по разным причинам имеют медицинский отвод. Сегодня в поликлинику №2 на ревакцинацию пришли 50 представителей культуры.

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#Нур-Султан   #Культура  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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