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Лекции «Абай жаққан бір сәуле...» проведёт карагандинская детская библиотека имени Абая

10 Февраля 2020 14:25
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Лекции «Абай жаққан бір сәуле...» проведёт карагандинская детская библиотека имени Абая

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской областной библиотеке пройдут серии лекции, посвящённые теме «Луч, который зажёг Абай…», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В текущем году исполняется 175 лет со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя Абая Кунанбаева. В Карагандинской областной детской библиотеке имени Абая в течение всего года будут проходит разные мероприятия, посвященные юбилею. В их числе - лекции на тему: «Абай жаққан бір сәуле...», которые планируют организовывать каждый квартал.

Лекторы - доктор филологических наук, профессор КарГУ им. Е. Букетова Берик Рахимов и доктор филологических наук, профессор, президент ОО «Социум. Язык. Культура» Нурсулу Букетова.

Первая лекция состоится 12 февраля. Начало в 12.00. На нее приглашают учеников 9-11 классов городских школ.

Напомним, в детской библиотеке открыта мультимедийная выставка-инсталляция, приуроченная к 175-летию великого поэта. Она будет действовать до конца года.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Абай,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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