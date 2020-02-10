Лекции «Абай жаққан бір сәуле...» проведёт карагандинская детская библиотека имени Абая
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской областной библиотеке пройдут серии лекции, посвящённые теме «Луч, который зажёг Абай…», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В текущем году исполняется 175 лет со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя Абая Кунанбаева. В Карагандинской областной детской библиотеке имени Абая в течение всего года будут проходит разные мероприятия, посвященные юбилею. В их числе - лекции на тему: «Абай жаққан бір сәуле...», которые планируют организовывать каждый квартал.
Лекторы - доктор филологических наук, профессор КарГУ им. Е. Букетова Берик Рахимов и доктор филологических наук, профессор, президент ОО «Социум. Язык. Культура» Нурсулу Букетова.
Первая лекция состоится 12 февраля. Начало в 12.00. На нее приглашают учеников 9-11 классов городских школ.
Напомним, в детской библиотеке открыта мультимедийная выставка-инсталляция, приуроченная к 175-летию великого поэта. Она будет действовать до конца года.
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