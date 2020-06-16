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«Лекарство Трампа» вновь рассматривается для лечения коронавируса в РК

16 Июня 2020 02:00
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«Лекарство Трампа» вновь рассматривается для лечения коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На очередном заседании Объединённой комиссии по качеству медицинских услуг рассмотрены вопросы применения этиотропной терапии гидроксихлорохином и хлорохином с учетом возобновления клинических испытаний Всемирной организации здравоохранения, передает МИА «Казинформ».

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

«Нами рассмотрены вопросы применения этиотропной терапии гидроксихлорохином и хлорохином, с учетом возобновления клинических испытаний ВОЗ (а также на основании данных секвенирования штаммов вируса в г.Нур-Султан). Ранее это лечение было приостановлено по рекомендации ВОЗ», - написала Людмила Бюрабекова.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве потенциального лекарства от Covid-19 из соображений безопасности. Некоторое время назад президент США Дональд Трамп сообщил, что принимает гидроксихлорохин в профилактических целях.

Как сообщалось ранее, Казахстан принял новый протокол лечения коронавирусной инфекции.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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