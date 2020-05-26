Лекарство от коронавируса: ВОЗ приостановила испытания двух препаратов

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил во время брифинга для СМИ в Женеве, что Всемирная организация здравоохранения временно прекратила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве потенциальных лекарств от нового коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Решение было принято по результатам обсервационного исследования, опубликованного в пятницу в медицинском журнале The Lancet. Авторы исследования утверждают, что среди пациентов, инфицированных новым вирусом и получавшим лечение в виде гидроксихлорохина и хлорохина, был зафиксирован более высокий уровень смертности.

Тедрос заявил, что независимая исполнительная группа испытания солидарности рассматривает все доступные доказательства и временно приостановила использование препаратов в рамках испытания солидарности. В исполнительную группу входят 10 стран-участниц исследования.

В исследованиях участвуют пациенты из более чем 400 больниц в 35 странах. Это поистине глобальная исследовательская работа по поиску безопасных и эффективных препаратов от Covid-19.

Тедрос добавил, что другие этапы исследования продолжаются. Он также подчеркнул, что оба препарата считаются абсолютно безопасными «для применения у пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией».

CNN отмечает, что президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что ежедневно принимает гидроксихлорохин после консультации с врачом. По словам главы Белого дома, он слышал очень много положительных отзывов о препарате от медицинских работников, борющихся с коронавирусом на передовой. Трамп неоднократно сдавал тесты на коронавирус и результат всегда был отрицательным.

После комментариев президента Трампа о препарате, его продажи резко подскочили.