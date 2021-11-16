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Лекарство для лечения COVID-19 на базе антител могут одобрить в Китае

16 Ноября 2021 19:07
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Лекарство для лечения COVID-19 на базе антител могут одобрить в Китае

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В КНР в конце декабря 2021 года могут одобрить первый в стране медицинский препарат, предназначенный для лечения COVID-19. Об этом сообщает издание «Кэцзи жибао», передает МИА «Казинформ».

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Клинические испытания продемонстрировали эффективность в 78% случаев для предотвращения госпитализации или летального исхода. Его уже использовали для лечения более 700 пациентов в материковом Китае. Препарат доказал свою эффективность против основных штаммов коронавируса, включая Delta, Lambda и MU.

«Организм вырабатывает огромное количество антител, но не все они обладают противовирусным действием. Цель нашего исследования – выбрать самые сильные из них, которые можно использовать в качестве препаратов для лечения инфицированных пациентов», - цитирует «Кэцзи жибао» профессора медицинского факультета Университета Цинхуа Чжан Линьци.

Группа разработчиков препарата подала заявку в Госуправление по контролю за фармацевтической продукцией КНР в октябре текущего года, и ожидают, что лекарство от коронавируса будет одобрено для продажи в конце декабря 2021 года.

Лекарство разработано специалистами Университета Цинхуа, Третьей народной больницы города Шэньчжэнь и компании Brii Biosciences.


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#Китай   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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