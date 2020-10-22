Лекарства со склада «СК - Фармации» не дошли до больниц

НУР-СЛУТАН. КАЗИНФОРМ - 22 октября т.г. представители проектного офиса «Актобе – адалдык аланы» провели ряд мониторинговых работ на подготовку городских и областных больниц ко второй волне пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на проектный офис «Адалдык аланы».

Первым делом рабочая группа посетила Актюбинский медицинский центр. В ходе мониторинга представители «Адалдык аланы» осмотрели склад медицинского центра, и ознакомились с состоянием запаса лекарственных препаратов.

Так как ранее председатель правления «СК-Фармации» доложил о наличии двухмесячного запаса необходимых лекарств, в состав которого входит 37 позиции различных медикаментов, то на сегодня 37 позиции медикаментов должны находиться на складах больниц города. Однако мониторинговая группа выявила отсутствие на складе медицинского центра 8 наименований лекарств. В частности, « Цефтазидим», «Имипинем», «Фамотидин», «Сульфат магния», «Ибупрофен», «Тоцилизумаб», «Хлоропирамин», «Моксифлоксацин».

Далее, рабочая группа ознакомилась с состоянием областной инфекционной больницы. На складе больницы не обнаружено 6 видов 37 наименований закупленных препаратов. В частности, « Надропарин», «Фамотидин», «Допамин», «Амоксициллин», «Эноксапарин», «Тоцилисумаб».

В продолжении мониторинговых работ представители адалдык аланы направились в Актюбинский областной центр фтизиопульмонологии. На складе данного центра не было 2 препаратов из 37 наименований, это « Ремдесивир» и «Тоцилисумаб».

Вторая рабочая группа продолжила мониторинг в Каргалинской городской больнице. К сожалению, на складе данной больницы отсутствовали 9 позиции лекарств из 37 наименований лекарственных средств, уже закупленным «СК-Фармацией». Это « Цефуроксим», «Имипенем-циластатин», «Надропарин», «Хлоропирамин», «Ванкомицин», «Дексмедетомидин», «Моксифлоксацин», «Ремдесивир», «Тоцилисумаб».

Работа проектного офиса в этом направлении будет широко освещена в новостях республиканского телеканала «31 канал», областного телеканала «Aqtobe» и городского телеканала «Рика».

Также, процесс мониторинговых работ были засняты в прямом эфире на официальной странице в Instagram проектного офиса «Адалдык аланы».

Ранее сообщалось, что ряд нарушений выявили в актюбинском представительстве ТОО «СК-Фармация».