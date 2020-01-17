Лекарства с наркотическим веществом продавали без рецептов в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Семея выявили аптеку, где реализовывали без рецептов сильнодействующие психотропные лекарства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В полиции сообщили, что во время рейдовых мероприятий участковыми инспекторами в районе аптеки по улице Глинки был задержан 29-летний житель Семея, который состоял на учете в наркологическом диспансере. При его личном досмотре было обнаружено сильнодействующее психотропное лекарство. Подозреваемый пояснил, что данный препарат он без рецепта приобрел в местной аптеке.

«На основании того, что в действиях фармацевта усматриваются состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 426 КоАП РК, и ее действиями возможна угроза здоровью граждан, был произведен визуальный осмотр аптеки. В помещении обнаружены и изъяты 777 упаковок от ранее реализованного без рецепта лекарственного средства, имеющего в составе психотропное вещество, а также 29 упаковок лекарственного средства, в составе которого имелись наркотические вещества», - пояснили в пресс-службе УП города Семея.

При этом, 25-летний фармацевт не смогла предъявить документы по отпуску данных лекарственных средств, так как производила их продажу без рецептов.





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