Лекарства с наркотическим веществом продавали без рецептов в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Семея выявили аптеку, где реализовывали без рецептов сильнодействующие психотропные лекарства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.
В полиции сообщили, что во время рейдовых мероприятий участковыми инспекторами в районе аптеки по улице Глинки был задержан 29-летний житель Семея, который состоял на учете в наркологическом диспансере. При его личном досмотре было обнаружено сильнодействующее психотропное лекарство. Подозреваемый пояснил, что данный препарат он без рецепта приобрел в местной аптеке.
«На основании того, что в действиях фармацевта усматриваются состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 426 КоАП РК, и ее действиями возможна угроза здоровью граждан, был произведен визуальный осмотр аптеки. В помещении обнаружены и изъяты 777 упаковок от ранее реализованного без рецепта лекарственного средства, имеющего в составе психотропное вещество, а также 29 упаковок лекарственного средства, в составе которого имелись наркотические вещества», - пояснили в пресс-службе УП города Семея.
При этом, 25-летний фармацевт не смогла предъявить документы по отпуску данных лекарственных средств, так как производила их продажу без рецептов.
Весь собранный материал зарегистрирован в КУИ Ауэзовского ОП и передан РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК для привлечения к ответственности и рассмотрения вопроса о дальнейшей деятельности аптеки.
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