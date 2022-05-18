18 Мая 2022 18:00

Лекарства против Covid-19 на сумму более 13 млрд тенге закупил Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения закупило 16 наименований лекарств против коронавирусной инфекции на 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году закуплены лекарственные средства против КВИ на сумму 36,8 млрд тенге. В 2021 году – на 33 млрд тенге. На 2022 год закуплены 16 наименований лекарственных средств на сумму 13,7 млрд», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в ответ на запрос редакции.

Согласно предоставленной информации, с начала 2022 года в рамках стационарной помощи в медицинские организации отгружены лекарственные средства на сумму 6,02 млрд тенге.

«Министерством проводится мониторинг наличия двухмесячного запаса лекарственных средств, применяемых при лечении КВИ в медицинских организациях. В целях недопущения возникновения и распространения КВИ на территории Республики Казахстан министерством разработан комплекс мер по обеспечению медицинских организаций лекарственными средствами, применяемых при лечении КВИ», - говорится в ответе.

Как отметили в ведомстве, в этих целях созданы запасы лекарственных средств в медицинских организациях, а также на складах Единого дистрибьютора для оперативной отгрузки в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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