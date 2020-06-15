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Лекарства подорожали на семь процентов в Казахстане за год

15 Июня 2020 10:15
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Лекарства подорожали на семь процентов в Казахстане за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане среди всех аптечных препаратов сильнее всего подорожали антисептики — сразу на 17% за год. Также ощутимо поднялись цены на жаропонижающие средства — на 8,5%. В целом цены на фармацевтические препараты выросли на 7% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

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За январь–апрель 2020 года фармацевтические компании РК произвели основных фармацевтических продуктов на 41,9 млрд тг — на 33,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Реальный рост с учётом инфляции составил 24,2%.

Три четверти производства (75,7%) в секторе пришлось на три ключевых региона: Алматинскую область (11,6 млрд тг, плюс 3,1% за год), Шымкент (11,4 млрд тг, плюс 6,5%) и Алматы (8,8 млрд тг, плюс 39,3%).

В этих регионах работают такие крупные компании, как ТОО «АбдиИбахим ГлобалФарм», ТОО «Kelun-KazPharm», ТОО «Dolce» (Алматинская область); АО «Химфарм» (Santo) ТОО «Зерде-Фито», (Шымкент); Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобел», ТОО «Аврора», ТОО «Cheminnova Alimor Kazpharm», ТОО «Rapid-Alimor Pharm Industries», ТОО «Dosfarm» (Алматы) и прочие.

Непосредственно производство лекарств составило 37,9 млрд тг, реальный рост — на 50,4% по сравнению с прошлым годам. Наибольший объём производства пришёлся на Шымкент (11,4 млрд тг).

Прочих фармацевтических препаратов произвели на сумму 2,6 млрд тг, реальный рост — на 30,2%.

В мае 2020 года фармацевтические препараты подорожали на 6,9% по сравнению с маем прошлого года. Наибольшее удорожание среди регионов наблюдается в Павлодарской (на 9,4% за год), и Акмолинской (на 9,3%) областях, а также в Шымкенте (на 9,2%).

Среди препаратов значительно выросли в цене антисептические средства (на 16,9%), жаропонижающие (на 8,5%), почечные (на 7,4%) и антибиотики (на 7,3%).


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