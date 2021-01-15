Лекарства по ценам ниже рыночных реализуют из стабфонда в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области создали запас лекарственных средств в специальном стабилизационном фонде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге директор компании «NordFarmMarket», выбранной в качестве Единого оператора, Мурат Жакенов рассказал, что со стабфондом работают шесть аптек в Петропавловске: «Импульс» на Болатбаева,3Г, «Мое здоровье» на Сутюшева, 58Б, «Орда» на М.Жумабаева,117, «Визит» на Мусрепова,13А и аптеки на Токсан бт,37 и Ишимская,32. Планируют привлечь и сельские аптеки.

«В прошлом году по заказу акимата области был сформирован оперативный запас лекарственных средств. Сейчас препараты имеются в достаточном количестве. Перед нами поставили две задачи: создать запас и снизить стоимость лекарств для конечных потребителей. Нам удается работать в этих рамках. Всего в стабфонд закупили 21 наименование лекарств. Перечень их покупатели смогут посмотреть на размещенных информационных листах оранжевого цвета. Любая аптека может сотрудничать с фондом», - сказал М.Жакенов.

Ранее М.Жакенов сообщал, что на закуп препаратов из областного бюджета выделили 250 млн тенге. Чтобы предотвратить спекуляцию, в аптеках отпускают не более пяти упаковок лекарственного средства в одни руки.







