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Лекарства на 20 млрд тенге закупили в Алматы

18 Февраля 2022 13:03
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Лекарства на 20 млрд тенге закупили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 2022 год в Алматы согласованы заявки на закуп лекарств на сумму более 20 млрд тенге. Об этом на брифинге рассказал директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» города Алматы Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Поставка по ним начата с середины января по утвержденному графику. При необходимости пациенты могут обратиться в Контакт-центр «СК-Фармации» по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения по короткому номеру 1439, он доступен как для городских, так и для мобильных телефонов. Все звонки бесплатны. Операторы контакт-центра предоставляют обратившимся пациентам информацию о сроках и датах поставки необходимых медикаментов, отпускаемых бесплатно», - пояснил Т. Абилдаев.

В 2022 году заключены договора со 187 медицинскими организациями на общую сумму 213,2 млрд. тенге. Из них в рамках ГОБМП- 117,7 млрд. тенге (55%). В системе ОСМС - 95,4 млрд. тенге (45%). Из 187 поставщиков 107 медицинских организаций частной формы собственности (57%), 80- государственные (43%). Новых поставщиков на 2022 год всего- 12.

Согласно приказу министра здравоохранения РК №75, бесплатными лекарствами за счёт бюджетных средств обеспечиваются пациенты, состоящие на диспансерном учете по 35 нозологиям - в рамках ГОБМП, также в пакете ОСМС взрослые по 41 нозологиям, дети-63 нозологиям.

«Лекарствами обеспечиваются пациенты с заболеваниями болезни системы кровообращения, органов пищеварения, болезни крови, кроветворных органов, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни нервной системы, психические расстройства, при некоторых инфекционных и паразитарных заболеваниях, новообразованиях, болезнях органов дыхания, мочеполовой системы и так далее», - уточнил спикер.

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#Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Гульзат Сахова

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