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    22:04, 08 Март 2022 | GMT +6

    «Лекарь душ» в следственном изоляторе: как проходит рабочий день психолога СИЗО

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Опытный психолог с многолетним стажем работы Марианна Тасмагамбетова рассказала, как начиналась ее трудовая деятельность в уголовно-исполнительной системе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Все началось с объявления на бирже труда.

    «Первый день прошел интересно: ознакомление с функциональными обязанностями, документацией, с сотрудниками взаимодействующих служб. Никогда не забуду первого подопечного - женщина, которую осудили за убийство. После судебного приговора у нее была истерика, это страшно», - делится психолог. - Но поработав с ней, примирив ее с ситуацией, для себя я поняла, что работа моя будет сильно отличаться от той психологической деятельности, которую я знала ранее», - вспоминает свой первый рабочий день Марианна Канатовна.

    Как отмечает наша героиня, особенности работы психолога следственного изолятора и психолога какой-либо колонии имеют различия. Психолог СИЗО работает с человеком, который впервые в жизни столкнулся с принудительной социальной изоляцией, соответственно испытывает различные негативные эмоции. Задача «лекарей» - примирить человека с ситуацией и помочь ему пережить этот период.

    «Люди разные попадаются и реакции на приговоры у всех тоже специфичные. У некоторых, к примеру, они острые, открытые, буйные. Кто-то, наоборот замыкается в себе», - рассказывает Марианна Канатовна.

    Благодаря ежегодным повышениям квалификации с преподавателями международного уровня, психологи Департамента владеют обширными техниками в работе. На постоянной основе модернизируются практики и методики, проводятся различные тренинги с осужденными, что в полной мере помогают двум сторонам решить задачи.

    «Лично я работаю часто по технике «семейной психотерапии». Мы знаем, что все начинается с детства. Детские травмы очень болезненны, если они не проработаны, часто во взрослой жизни они опять становятся актуальными и несут негатив. Поэтому на встречах с осужденными, мы в первую очередь рассматриваем, что у человека было в детстве, - поясняет психолог. - Если человек, допустим, прощает детскую обиду, то в дальнейшем ему становится легче разбираться со своим внутренним «я».

    Что касается сложностей работы, то, как отмечает Марианна Канатовна, в любой сфере есть свои нюансы.

    «Психологу работать с заключёнными не страшно. Ну, во-первых, мы под надежной, сильной защитой, а во-вторых, доверие, искренность, честность являются первичными, неотъемлемыми условиями в работе психолога с клиентами. Жалость, к слову, в эти условия не входит, это разрушающая эмоция. Поэтому мы стараемся максимально убрать все эмоции», - говорит психолог.

    Заряжаться женщине энергией помогает семья. У Марианны Канатовны есть дети и внуки. Именно близкие и родные являются крепкой опорой.


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