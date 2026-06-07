Lego представила крупнейший набор в истории компании — модель Саграда Фамилия

Lego анонсировала самый большой набор за всю свою историю. Новым рекордсменом стала детализированная модель знаменитого собора Саграда Фамилия в Барселоне, состоящая из 12 060 деталей, передает Kazinform.

По количеству элементов новинка превзошла предыдущего рекордсмена — набор Lego Art World Map, выпущенный в 2021 году, пишет BILD. Разница составила 365 деталей.

Готовая модель достигает 62 сантиметров в высоту и 47 сантиметров в ширину. Конструктор воспроизводит этапы строительства реального собора: от крипты и фасада Рождества до башен и главного фасада.

По оценке специализированного издания Stonewars, на сборку набора может потребоваться от 25 до 35 часов. Предзаказ на новинку уже открыт в интернет-магазине Lego. Поставки начнутся 1 ноября 2026 года, стоимость набора составит 749 евро.

Дизайнер проекта Рок Жгалин Кобе заявил, что команда стремилась максимально бережно передать замысел знаменитого каталонского архитектора Антонио Гауди.

— Это не только самый большой набор Lego всех времен, но и модель одного из самых амбициозных архитектурных произведений мира, — отметил он.

Саграда Фамилия считается одной из главных достопримечательностей Барселоны и одним из самых известных долгостроев в мире. Строительство храма продолжается уже более 140 лет.

Ранее сообщалось, что Lego запускает футбольные наборы с Месси, Роналду и Мбаппе к ЧМ-2026.