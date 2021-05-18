РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:26, 17 Май 2021 | GMT +6

    Легковушку зажало между двумя грузовиками в Алматинской области

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жуткое ДТП произошло в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информация появилась в социальных сетях . На фото видно, как легковой автомобиль остался посреди двух КамАЗов.

    По информации департамента полиции Алматинской области, ДТП произошло 17 мая около 10-00 часов на автодороге «Жибек жолы –Елтай- Боралдай» в Карасайском районе Алматинской области.

    «Грузовик марки «HUALING» во время затора, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с автомашиной «Мазда-626», которая по инерции столкнулась впереди идущим грузовиком «VOLVO». В результате дорожной аварии пострадал водитель легковой автомашины, госпитализированный в ближайшую больницу», - сообщили в ведомстве.

    По факту ДТП начато досудебное расследование.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Алматинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Сегодня, 18:30
    Токаев и Эрдоган переговорили по телефону
    Сегодня, 18:30
    Настоящее чудо: мальчик в Бельгии победил неизлечимую форму рака
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!