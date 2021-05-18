Легковушку зажало между двумя грузовиками в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жуткое ДТП произошло в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация появилась в социальных сетях . На фото видно, как легковой автомобиль остался посреди двух КамАЗов.

По информации департамента полиции Алматинской области, ДТП произошло 17 мая около 10-00 часов на автодороге «Жибек жолы –Елтай- Боралдай» в Карасайском районе Алматинской области.

«Грузовик марки «HUALING» во время затора, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с автомашиной «Мазда-626», которая по инерции столкнулась впереди идущим грузовиком «VOLVO». В результате дорожной аварии пострадал водитель легковой автомашины, госпитализированный в ближайшую больницу», - сообщили в ведомстве.

По факту ДТП начато досудебное расследование.