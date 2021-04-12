Легковушка врезалась в отбойник на мосту под Павлодаром: пострадал водитель

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Легковой автомобиль совершил наезд на отбойник на мосту под Павлодаром. В результате аварии водитель получил травы и был доставлен в больницу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«11 апреля, в 11:25, на мосту «Нурлы жол», вблизи села Кенжеколь, водитель автомашины марки «Мазда», не справившись с управлением, совершил наезд на отбойник», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.





В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель 1987 года рождения. С травмами он доставлен в больницу Павлодара.

«Проводится проверка. Назначены экспертизы», - отметил источник.