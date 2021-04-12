14:43, 12 Апрель 2021 | GMT +6
Легковушка врезалась в отбойник на мосту под Павлодаром: пострадал водитель
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Легковой автомобиль совершил наезд на отбойник на мосту под Павлодаром. В результате аварии водитель получил травы и был доставлен в больницу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«11 апреля, в 11:25, на мосту «Нурлы жол», вблизи села Кенжеколь, водитель автомашины марки «Мазда», не справившись с управлением, совершил наезд на отбойник», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель 1987 года рождения. С травмами он доставлен в больницу Павлодара.
«Проводится проверка. Назначены экспертизы», - отметил источник.