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Легковушка упала в реку в Актюбинской области: водитель погиб
7 Июня 2022 21:27

Легковушка упала в реку в Актюбинской области: водитель погиб

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Алгинском районе Актюбинской области легковой автомобиль упал в реку Карахобда при повороте со степной дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Инцидент произошел 6 июня рано утром. 55-летний водитель автомашины марки «ЗАЗ-Шанс» не справился с управлением при повороте вдоль реки и допустил опрокидывание автотранспорта.

«Рано утром 6 июня житель поселка Курайли ехал на автомашине «ЗАЗ-Шанс» по степной дороге в Алгинском районе. При повороте вдоль реки Карахобда, не справившись с рулевым управлением, мужчина допустил опрокидывание автотранспорта в реку.

Затем вода заполнила салон автомобиля и водитель погиб. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.




Автор:
Корреспондент
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