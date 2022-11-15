Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в Талдыкоргане

15 Ноября 2022, 13:20
Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в Талдыкоргане
15 Ноября 2022, 13:20

Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

ДТП с участием легковой автомашины и автобуса произошло вечером 14 ноября на улице Сланова в Талдыкоргане. Виновником ДТП оказался 51-водитель автомобиля Honda Odyssey, который допустил столкновение со встречно идущим автобусом Isuzu.

Согласно медицинскому освидетельствованию, мужчина за рулем Honda находился в алкогольном опьянении. В городскую больницу с места ДТП были доставлены 7 пострадавших, которых после медобследования отправили на амбулаторное лечение.

По факту собран материал, предусмотренный ст.608 ч.3 КоАП РК «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств».

Ответственность виновника дорожной аварии будет рассмотрена судом.

С начала года в регионе привлечены к ответственности 460 водителей, уличенных в управлении автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. По вине пьяных автолюбителей зарегистрировано 18 ДТП, в которых погибли 5 человек и 29 травмированы.


Новости по теме
Три человека погибли в ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург
Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
Девушка на внедорожнике наехала на LED-экран в Актобе
Читайте также
Более 2кг гашиша обнаружили у студента столичного колледжа
64-летняя женщина погибла в ДТП в Актюбинской области
Лжемебельщик обманул более 50 человек по всему Казахстану
Три человека погибли в ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург
Миллион тенге похитила домработница у больной женщины в Темиртау
ДТП с участием нескольких машин в Атырау: погиб пешеход
Уголовное дело завели по факту взрыва на СТО в Петропавловске
Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору